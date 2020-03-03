На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Ситуация с больным коронавирусом на Украине полностью контролируется властями, под медицинским наблюдением находится супруга зараженного.

КИШИНЕВ, 3 мар –Sputnik. Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован на Украине, передают СМИ соседней страны со ссылкой на местные власти.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, вирус выявлен у мужчины, вернувшегося из Италии. Медики осмотрели его в Черновицкой области.

"В конце февраля мужчина возвращался через румынский аэропорт, в котором провели температурный скрининг. Диагностика не выявила никаких тревожных симптомов - температура у мужчины была нормальная. После этого он через государственный пограничный пункт въезда в Украину вернулся в Черновицкую область", - пояснил Ляшко.

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Как сообщила министр здравоохранения страны Зоряна Скалецкая, ситуация с первым подтвержденным случаем коронавируса на Украине полностью контролируется. По ее словам, медицинская система контроля сработала четко, "согласно утвержденным алгоритмам".

Скалецкая добавила, что под медицинским наблюдением находится и супруга мужчины.

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