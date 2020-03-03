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Микробиологи.

Коронавирус обрел "кровного" родственника и меняет имя: как его теперь звать

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200303/29399686/koronavirus-obrel-krovnogo-rodstvennika-i-menyaet-imya-kak-ego-teper-zvat.html

Опубликованное исследование базируется на оценке степени сходства клеточного наследственного материал у нового патогена и у уже известных науке.

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. Вирус SARS-CoV является ближайшим генетическим родственником распространяющегося сейчас в мира возбудителя вирусной пневмонии 2019-nCoV.

Человек в маске смотрит на модель коронавируса SARS в мэрии в Тайбэе
© AFP 2019 / SAM YEH
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Таковы результаты анализа, проведенного Международной исследовательской группа по коронавирусам (CSG) при участии профессора МГУ Александра Горбалени.

По данным науки, сейчас признано существование 39 видов коронавирусов.

Метод их классификации предполагает сравнение степени генетической схожести новых микроорганизмов с ранее известными и уже достаточно изученными.

"Новый коронавирус получил название SARS-CoV-2 на основании особой генетической близости с SARS-CoV и с другими вирусами этого вида", - говорится в сообщении пресс-службы Московкого Госуниверситета.

Опасаясь коронавируса.
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
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Отмечается, что сам вид получил свое название от вируса-основателя, ответственного за вспышку респираторных заболеваний в 2002–2003 годах - SARS-CoV.

В то же время авторы исследования считают, что появление SARS-CoV-2 является полностью независимым от вспышки SARS-CoV в 2002-2003 годах.

Они рекомендуют проведение исследований для понимания взаимосвязи вирусов внутри этого вида, чтобы понять биологию и эволюцию этих патогенов и родственных коронавирусов, заражающих летучих мышей и других животных.

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