Коронавирус: ВОЗ назвала индекс смертности

У людей пока не выработался иммунитет к новому патогену, поэтому он чаще развивается в серьезные формы.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. В то время как смертность от сезонного гриппа обычно не превышает 1%, для нового коронавируса показатель достигает 3,4%, заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"По всему миру скончалось порядка 3,4% от всех сообщенных случаях COVID-19. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает гораздо меньше, чем 1% зараженных", - сказал он.

Источник обратил внимание, что новый коронавирус не является атипичной пневмонией, ближневосточным респираторным вирусом и даже гриппом, это уникальный микроорганизм со своими особыми характеристиками.

"И COVID-19, и грипп приводят к заболеванию дыхательной системы и распространяются одинаково, через частички жидкости из носа или рта заболевшего. Однако между ними есть важная разница", - сказал Гебрейесус.

По его словам, COVID-19 не распространяется так же эффективно, как и грипп. В случае гриппа особую опасность представляют носители вируса, которые еще не заболели. С новым коронавирусом ситуация иначе. Кроме того, только 1% заболевших COVID-19 не имеют симптомов заболевания, либо они проявляются у них в течение 2 дней. У людей также пока не выработался иммунитет к новому коронавирусу, поэтому он чаще развивается в серьезные формы, в отличие от гриппа.

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