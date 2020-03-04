Доктор Леонид Рошаль: коронавирус не намного страшнее обычного гриппа

Знаменитый российский хирург призвал наказывать "коронавирусных" паникеров. По его словам, не стоит поддаваться панике, а стоит просто спокойно жить.

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. Распространители дезинформации о новом коронавирусе Сovid-2019 должны быть наказаны. С таким предложением выступил глава Национальной медицинской палаты России, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Он подчеркнул, что новый коронавирус не намного страшнее обычного гриппа, от которого умирают гораздо больше людей.

"Внимательно слежу, что происходит. Только что получил письмо о том, что в Москве, оказывается, много тысяч зараженных, бегите в магазины, покупайте продукты, лекарства. Надо наказывать людей за организацию паники, нет этого ничего. Спокойно надо жить и спокойно работать", — заявил Рошаль на площадке форума управленцев "Лидеры России", передает РИА Новости.

Доктор призвал не поддаваться панике и не бежать, сломя голову, в аптеку за медицинскими масками и лекарствами.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что смертность от китайского коронавируса составляет 3,4%.

По словам директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса, этот показатель не намного выше, чем смертность от сезонного гриппа, которая составляет 1%.

Россия может помочь в борьбе с коронавирусом>>>

Всего в мире подтверждено 90 870 случаев заражения. В Южной Корее число зараженных достигло 5 328 человек, 32 умерли, в Германии заразились 196 человек, в Италии – 79, в США – 9, в Швейцарии – 37.

Иран – четвертая страна в мире по числу инфицированных после Китая, Южной Кореи и Италии. В этой стране зафиксировано около 2,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 77 человек скончались, выздоровели - 435.

В СМИ появилась информация, что 3 марта в Испании зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.

В Молдове, по последним данным, заболевших нет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK