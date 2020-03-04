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Тревожная ситуация в Румынии: подтвержден шестой случай коронавируса

© REUTERS / Henry Nicholls
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200304/29415544/trevozhnaya-situatsiya-v-romania-podtverzhden-shestoy-sluchay-koronavirusa.html

Официальные власти соседней страны сообщили, что на ее территории зарегистрирован еще один инфицированный COVID-19.

КИШИНЕВ, 4 мар  – Sputnik. Положительным результат теста на коронавирус оказался еще у одного гражданина Румынии. Эту информацию сообщил на пресс-конференции начальник Управления по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат и министр внутренних дел Марчел Вела.

"Заразившийся – 71-летний мужчина. Он вернулся из Ломбардии 28 февраля, а уже 2 марта посетил врача в связи с высокой температурой", - заявил Арафат.

По словам чиновника, за медпомощью мужчина обратился в городе Сучава.

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До момента появления симптомов он находился в самоизоляции.

Как отметил Арафат, заболевшего отправили в Яссы для последующей госпитализации.

В Румынии всего шесть зараженных новым коронавирусом. При этом один из них уже вылечился, остальные помещены под специализированный врачебный контроль или будут госпитализированы в скором времени. По данным местных СМИ, свыше 10 тысяч человек "самоизолировались" на дому, а еще 35 находятся на карантине.

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Италия в последние дни стала главным очагом заражения коронавирусом нового типа в Европе. Число жертв этой болезни в стране выросло до 79, всего зафиксировано 2502 случая заражения.

"Желтый код" в Молдове

Молдавские власти 24 февраля объявили желтый уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа.

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© Foto: из архива Жемчугова
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Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.

Сотрудники Пограничной полиции республики внимательно следят за людьми, въезжающими на территорию республики, выявляя тех, у кого могут быть симптомы, похожие на характерные признаки коронавируса.

Всех прибывающих пассажиров сканируют при помощи тепловизоров, по сетчатке глаза определяя температуру тела.

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