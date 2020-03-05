Консульства РМ в Милане и Падуе приостановили работу из-за коронавируса

Оба консульства перешли на чрезвычайный режим работы и прием граждан будут вести только в случаях исключительной важности.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Консульства Республики Молдова в итальянских городах Милан и Падуя приостановили в работу в связи с увеличением количества случаев заражения вирусом Covid-19 в Италии. Об этом сообщило министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ.

Работа консульств приостановлена минимум до 15 марта, отмечает МИДЕИ, однако этот срок может быть продлен в соответствии с рекомендациями итальянских властей.

"Ограничение активности и потока людей предпринято в качестве абсолютно необходимой меры предосторожности в контексте ежедневного массового посещения консульских отделений гражданами всех регионов Италии, более или менее затронутых эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении министерства.

В то же время консульства продолжают работать в чрезвычайном режиме. Прием граждан будет вестись только в случаях "максимальной срочности или исключительного характера", с предварительной записью по телефону. В число ситуаций исключительного характера входят подготовка документов для срочного выезда в Молдову в связи с несчастным случаем, смертью или стихийным бедствием, а также кража или потеря документов.

В таких случаях граждане Молдовы могут заранее позвонить по номерам генерального консульства в Милане (+39 3206108989) и консульства в Падуе (+ 39 3805905331).

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции рекомендует гражданам Молдовы, находящимся на территории Италии, сохранять спокойствие, следить за новостями об эпидемиологической ситуации и строго соблюдать рекомендации и распоряжения итальянских властей.

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