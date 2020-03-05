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Киберсилы ЕС быстрого реагирования: меморандум о взаимопонимании подписан

© Public Domain / James E. Foehl
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200305/29428184/kiberneticheskie-sily-eu-bystrogo-reagirovaniya-memorandum-o-sozdanii-podpisan.html

Документ предусматривает создание международной группы гражданских и военных специалистов, которые будут мониторить виртуальное пространство и оперативно реагировать на атаки.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в рамках проекта PESCO в части создания сил оперативного реагирования и взаимной помощи в случае кибератак подписали министры обороны Румынии, Польши, Хорватии, Нидерландов, Эстонии и Литвы, сообщает на своем сайте бухарестское военное ведомство.

Игорь Шатров
© Facebook / Игорь Шатров
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Программа Постоянного Структурированного Сотрудничества (Permanent Structured Cooperation - PESCO) принята по настоянию Евросовета и осуществляется с 2016 года.

Подписанный 4 марта в Загребе меморандум предусматривает работу международной группы гражданских и военных специалистов, которые будут мониторить киберпространство и оперативно реагировать на кибератаки, проводить расследования и ликвидировать последствия возможных инцидентов.

Еще семь стран — Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия — присоединились к инициативе в статусе наблюдателей.

Лидер группы стран будет меняться по принципу ротации, первой этот статус получила Литва. 

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