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Освобожденный от боевиков сирийский город Мааррат-эн-Нууман.

Идлиб, первый день после переговоров Путина и Эрдогана: ситуация стабильна

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200306/29444771/idlib-pervyy-den-posle-peregovorov-putina-i-erdogana-situatsiya-stabilna.html

Итогом многочасовой встречи между лидерами двух стран стало решение о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы.

КИШИНЕВ, 6 мар - Sputnik. В районе Саракеб и на юго-западе провинции Идлиб режим прекращения огня стабильно сохраняется. Сирийская армия и протурецкие незаконные бандформирования остаются на своих позициях, при этом какие-либо боевые действия остановлены, передает корреспондент РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (второй слева) во время встречи
© Sputnik / Сергей Гунеев
Диалог Путина и Эрдогана: прекращение огня в Идлибе, формула урегулирования

В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы.

Была также достигнута договоренность о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

С полуночи пятницы боестолкновения прекратились. Не слышно работы авиации и артиллерии. Положение на отрезке трассы М5 от города Хама до Саракеба, за который последние дни шли ожесточенные бои, также стабильное. Однако движение гражданского транспорта пока еще ограничено.

Сирийская армия сумела отбить все атаки на город Саракеб, расположенный на пересечении трасс Алеппо-Дамаск и Алеппо-Латакия. Террористы более недели непрерывно атаковали стратегически важный населенный пункт и его окрестности. Бои продолжались вплоть до начала режима прекращения огня.

Террористы за час до вступления в силу российско-турецких договоренностей нанесли интенсивный артиллерийский обстрел. Боевики наносили удары как по трассе М5 (Дамаск-Алеппо), так и по объездной дороге. В результате не меньше пяти машин было уничтожено.

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