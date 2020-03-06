Новые данные: в Румынии девятый случай коронавируса

Все заболевшие проживают в разных населенных пунктах страны, объединяет их одно - они побывали недавно в странах повышенного риска заражения.

БУХАРЕСТ, 6 мар - Sputnik, Джорджиана Арсене. Очередной случай коронавируса подтвердили в Румынии. На этот раз вирусом COVID-19 заразился 40-летний житель Хунедоары, сообщает Sputnik Румыния.

Начиная с 26 февраля мужчина находился в изоляции дома, поскольку вернулся из итальянского города Бергамо, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Накануне он обратился к врачу и сдал анализы на наличие вирусной пневмонии, у него поднялась температура.

Мужчину госпитализировали в инфекционную больницу в городе Тимишоара. Выясняется, с кем мужчина мог контактировать.

Это первый случай коронавируса в Хунедоаре и девятый по всей Румынии.

"Желтый код" в Молдове

Молдавские власти 24 февраля объявили желтый уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.

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Сотрудники Пограничной полиции республики внимательно следят за людьми, въезжающими на территорию республики, выявляя тех, у кого могут быть симптомы, похожие на характерные признаки коронавируса.

Всех прибывающих пассажиров сканируют при помощи тепловизоров, по сетчатке глаза определяя температуру тела.

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