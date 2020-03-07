Наши в Италии: молдавские гастарбайтеры - о ситуации с коронавирусом

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. Молдова входит в число стран, которые не ввели ограничений на авиасообщение с государствами, где зафиксирована вспышка короновируса. Граждане республики, прибывающие, например, из России и Италии, свободно пересекают границу.
Ситуация из первых уст
Как рассказывают наши соотечественники, коронавирус вносит временные коррективы в их рабочие планы.
Гражданка Молдовы Марина Татару, которая вернулась в Кишинев из региона Ломбардия, приняла решение покинуть Италию буквально за два дня. Работодатели, которые оплачивали ей услуги по уходу за престарелой женщиной, внезапно попросили вернуться домой.
"Сказали, что, вероятно, скоро объявят карантин во всех городах и селах региона Ломбардия. Ради моей же безопасности предложили уехать. Я согласилась, подожду пока все , а потом обратно на работу", - заявила Марина Татару.
Не собираются долго задерживаться в Молдове и другие наши соотечественники, работающие в Италии. Трудовой мигрант Валерий Кишкэ считает, что вокруг коронавируса нагнетают панику.
"Я работаю на севере Италии с 2001 года, рядом с Миланом и все в порядке там, не так как рассказывают в соцсетях. Там люди сохраняют спокойствие, все нормально. В Молдове смотрю, панику создают", - рассказал Кишкэ.
В свою очередь, граждане Молдовы, проживающие на родине, тоже не всегда отменяют поездки в Италию. Как рассказала пассажирка рейса Милан-Кишинев Ольга Потынга, в этом итальянском городе она провела две недели.
"По улицам очень мало людей. Если раньше я ездила на шопинг, и в магазинах было много людей и даже очереди, то сейчас ничего этого нет, 3-4 человека. В общественном транспорте так же мало людей", - отметила Ольга.
За прибывшими наблюдают врачи
В Молдове не ввели принудительный карантин для граждан, прибывающих в страну из зоны заражения. Тем не менее, за их здоровьем наблюдают семейные врачи. В свое распоряжение медики получают эпидемиологические листы, которые граждане заполняют на границе. Врач регулярно обзванивает тех, кто вернулся из зоны риска и интересуется состоянием здоровья.
"На моем участке на добровольном карантине пребывают два человека. Я не уверена в том действительно ли они постоянно находятся дома. Но каждый раз, когда звоню, они это подтверждают. Говорят, что состояние здоровья вполне нормальное", - рассказала семейный врач Аурелия Стратан.
Всего за минувшие сутки в Молдову въехали 23956 человек, 2531 из них прибыли в страну воздушным путем - в Международный аэропорт Кишинева. Из Италии, где зарегистрирована вспышка вируса нового типа, в Молдову прибыли 276 человек. На въезде в страну гражданами, у которых заподозрили симптомы коронавируса, были заполнены 875 эпидемиологических бюллетеней, 3750 людей просканировали на тепловизоре для того, чтобы определить температуру тела.
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