Наши в Италии: молдавские гастарбайтеры - о ситуации с коронавирусом

Из Италии, где зарегистрирована вспышка вируса нового типа, в Молдову за последние сутки прибыли 276 человек.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. Молдова входит в число стран, которые не ввели ограничений на авиасообщение с государствами, где зафиксирована вспышка короновируса. Граждане республики, прибывающие, например, из России и Италии, свободно пересекают границу.

Ситуация из первых уст

Как рассказывают наши соотечественники, коронавирус вносит временные коррективы в их рабочие планы.

Гражданка Молдовы Марина Татару, которая вернулась в Кишинев из региона Ломбардия, приняла решение покинуть Италию буквально за два дня. Работодатели, которые оплачивали ей услуги по уходу за престарелой женщиной, внезапно попросили вернуться домой.

Не собираются долго задерживаться в Молдове и другие наши соотечественники, работающие в Италии. Трудовой мигрант Валерий Кишкэ считает, что вокруг коронавируса нагнетают панику.

"Я работаю на севере Италии с 2001 года, рядом с Миланом и все в порядке там, не так как рассказывают в соцсетях. Там люди сохраняют спокойствие, все нормально. В Молдове смотрю, панику создают", - рассказал Кишкэ.

В свою очередь, граждане Молдовы, проживающие на родине, тоже не всегда отменяют поездки в Италию. Как рассказала пассажирка рейса Милан-Кишинев Ольга Потынга, в этом итальянском городе она провела две недели.

"По улицам очень мало людей. Если раньше я ездила на шопинг, и в магазинах было много людей и даже очереди, то сейчас ничего этого нет, 3-4 человека. В общественном транспорте так же мало людей", - отметила Ольга.

За прибывшими наблюдают врачи

В Молдове не ввели принудительный карантин для граждан, прибывающих в страну из зоны заражения. Тем не менее, за их здоровьем наблюдают семейные врачи. В свое распоряжение медики получают эпидемиологические листы, которые граждане заполняют на границе. Врач регулярно обзванивает тех, кто вернулся из зоны риска и интересуется состоянием здоровья.

"На моем участке на добровольном карантине пребывают два человека. Я не уверена в том действительно ли они постоянно находятся дома. Но каждый раз, когда звоню, они это подтверждают. Говорят, что состояние здоровья вполне нормальное", - рассказала семейный врач Аурелия Стратан.

Всего за минувшие сутки в Молдову въехали 23956 человек, 2531 из них прибыли в страну воздушным путем - в Международный аэропорт Кишинева. Из Италии, где зарегистрирована вспышка вируса нового типа, в Молдову прибыли 276 человек. На въезде в страну гражданами, у которых заподозрили симптомы коронавируса, были заполнены 875 эпидемиологических бюллетеней, 3750 людей просканировали на тепловизоре для того, чтобы определить температуру тела.

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