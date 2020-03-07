Додон встретился в Москве с патриархом Кириллом

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил в социальных сетях, о чем беседовал с главой Русской Православной церкви патриархом Кириллом.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил на своих страничках в социальных сетях, что принял участие в церковном богослужении в Москве. Он пояснил, что был приглашен на мероприятие патриархом Кириллом.

"После службы провели беседу со Святейшим Патриархом Кириллом. Мы говорили о гражданском мире в Молдове, о защите Православной Церкви от нападок, о поддержке семьи и продвижении традиционных ценностей", - отметил Додон, добавив, что глава РПЦ "благословил Молдову и ее жителей на добрые начинания".

Церковное богослужение прошло в Покровском женском монастыре в Москве, где находятся мощи Блаженной Матроны Московской. Службу возглавил патриарх Кирилл.

Молдавский президент уточнил, что Блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых в Молдове.

"В нашей стране нет храма, где не было бы иконы блаженной Матроны. Во многих наших церквах присутствуют частицы ее святых мощей. Ее заступничество приносит успех в самых трудных делах. Помолился и я у мощей блаженной Матроны за мир и процветание Молдовы, за благополучие всех ее граждан", - написал Додон.

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