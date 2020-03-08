Президент России поздравил женщин с 8 марта - видео

Президент России Владимир Путин также в своей поздравительной речи призвал мужчин стараться быть достойными своих женщин.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. В Международный женский день президент России Владимир Путин пожелал женщинам счастья, любви и здоровья. Президент отметил, что они умудряются всё успевать, беречь домашний уют, достигать успехов в работе или учебе, при этом оставаясь очаровательными, красивыми и женственными. Поздравление транслировали российские телеканалы.

"Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире", — сказал президент.

В особенности российский лидер выразил признательность матерям, так как они дарят миру новую жизнь и воспитывают детей, отдавая им свою любовь.

"Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд. От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так. Всегда, а не только 8 марта", - сказал глава государства.

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