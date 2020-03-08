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Столетний житель китайского Уханя вылечился от коронавируса

© AFP 2019 / STR
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (95)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200308/29461391.html

Специалисты проводили пациенту лечение противовирусными препаратами, назначали традиционную китайскую медицину, а также переливание плазмы

КИШИНЕВ, 8 мар – Sputnik.  Госпитализированный 24 февраля в одну из больниц Уханя с коронавирусом столетний старик, вылечился и выписался. Он стал старейшим человеком на планете, который пережил COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Согласно сообщению, 100-летний мужчина, страдающий также болезнью Альцгеймера, гипертонией и сердечной недостаточностью, был госпитализирован в больницу Уханя 24 февраля с диагнозом коронавирус.

© REUTERS / Maxar Technologies
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Спустя 13 дней лечения, включающего в себя противовирусные препараты, традиционную китайскую медицину и переливание плазмы, он был признан здоровым и выписан из больницы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (95)


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