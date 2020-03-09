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Сейсмограф

Вблизи границ Молдовы произошло новое землетрясение

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200309/29462923/vblizi-granits-moldovy-proizoshlo-novoe-zemletryasenie.html

В сейсмической зоне Вранча отмечались подземные толчки силой до 4,2 балла по шкале Рихтера. предыдущее землетрясение произошло всего две недели назад.

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. В сейсмической зоне Вранча вечером в воскресенье произошло новое землетрясение.

Подземные толчки были отмечены в Румынии вечером, в 20.24. Сила землетрясения оценивается в 4,2 балла.

Сейсмограф, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По сообщению Института исследований и разработок в области физики Земли Румынии, эпицентр землетрясения находился на глубине 131 километр.

Повышенная сейсмическая активность зафиксирована вблизи городов Брашов, Бакэу, Галац и Сибиу.

Предыдущее заметное землетрясение произошло в Румынии 23 февраля. Магнитуда составила 3,4, а очаг залегал на глубине 139 километров.

Толчки такой силы практически не ощущаются в Молдове.

Всего с начала года в Румынии зарегистрированы 43 землетрясения, 25 из которых - в феврале.

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Теги:
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