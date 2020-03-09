Вблизи границ Молдовы произошло новое землетрясение

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. В сейсмической зоне Вранча вечером в воскресенье произошло новое землетрясение.
Подземные толчки были отмечены в Румынии вечером, в 20.24. Сила землетрясения оценивается в 4,2 балла.
По сообщению Института исследований и разработок в области физики Земли Румынии, эпицентр землетрясения находился на глубине 131 километр.
Повышенная сейсмическая активность зафиксирована вблизи городов Брашов, Бакэу, Галац и Сибиу.
Предыдущее заметное землетрясение произошло в Румынии 23 февраля. Магнитуда составила 3,4, а очаг залегал на глубине 139 километров.
Толчки такой силы практически не ощущаются в Молдове.
Всего с начала года в Румынии зарегистрированы 43 землетрясения, 25 из которых - в феврале.
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