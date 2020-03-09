Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань сообщил, что уже в июне следует ожидать снижения распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Масштабное распространение короновируса Covid-19 продолжится до июня текущего года, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

"По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания из Китая- ред.) на импорт", - заявил Чжун Наньшань, выступление которого транслировалось на сайте газеты "Шенмин шибао".

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения отметили, что новый тип коронавируса может сохранять свой потенциал к распространению и в летнее время.

На сегодняшний день болезнь распространилась уже на 101 страну.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Китае, Италии и Южной Корее.

Стоит отметить, что Италия сейчас находится на первом месте по смертности от коронавируса.

За прошедшие сутки в этой стране от COVID-19 скончались 133 человека. Всего умерших 366. За последние 24 часа число инфицированных выросло на более чем тысячу и на данный момент составляет 7375 человек.

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