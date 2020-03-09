Госсекретарь Минздрава Румынии: когда ждать пик заболеваемости коронавирусом

Нет никаких гарантий, что в ноябре вместе с похолоданием коронавирус нового типа не вернется, считает госсекретарь румынского Минздрава.

БУХАРЕСТ, 9 мар – Sputnik, Еван Рэуту. Государственный секретарь министерства здравоохранения Румынии Раед Арафат, отвечая на вопрос об распространении коронавируса нового типа, обозначил одно из мнений, согласно которому пик заболеваемости придется на пасхальные праздники, сообщает ro.sputnik.md.

"Есть мнения и мнения в научном сообществе", - сказал Арафат в интервью одному из местных СМИ, отметив, что одно из них показывает, что "пик придется на пасхальный период".

Это означает, что "затем начнется спад", считает Арафат, подчеркнув, что вирус может еще вернуться.

"Нет никаких гарантий, что в ноябре вместе с похолоданием он не вернется", - отметил госсекретарь, добавив, что это научная теория, которая может быть проверена только практикой - ближайшей и более отдаленной.

В этом году православные верующие отмечают Пасху 19 апреля.

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Масштабное распространение короновируса Covid-19 продолжится до июня текущего года, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения отметил, что новый тип коронавируса может сохранять свой потенциал к распространению и в летнее время.

На сегодняшний день болезнь распространилась уже на 101 страну.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Китае, Италии и Южной Корее.

Стоит отметить, что Италия сейчас находится на первом месте по смертности от коронавируса.

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За прошедшие сутки в этой стране от COVID-19 скончались 133 человека. Всего умерших 366. За последние 24 часа число инфицированных выросло более, чем на тысячу и на данный момент составляет 7375 человек.

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