В аккаунте Трампа слова, сказанные Байденом, вдруг "слепились" совсем иначе

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. Ролик, который накануне перепостил президент США Дональд Трамп, социальная сеть Twitter тут же отметила как недостоверный.

I finally agree with Joe Biden on something!



He’s exactly right—If we don’t want 4 years of this, we can only re-elect @realDonaldTrump



RT! pic.twitter.com/ckHXu42jZc — Charlie Kirk (@charliekirk11) March 8, 2020

​"Видео подверглось манипуляциям", - говорится в сообщении, которое автоматически прикреплено к 13-секундному ролику.

Выступление кандидата-демократа Джо Байдена в минувшую субботу смонтировано таким образом, что тот якобы говорит: "Мы можем лишь переизбрать Трампа".

Видео первоначально опубликовал директор Белого дома по социальным СМИ Дэн Скавино.

С 5 марта Twitter реализует новую политику, отмечая видео или комбинированные аудиовизуальные файлы, которые, с его точки зрения, подверглись манипуляции. Речь идет как о простом монтаже, так и о "глубоком фейке", когда с помощью компьютерной графики и анимации представляется, что тот или иной человек сказал слова, которые он в действительности не произносил.

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