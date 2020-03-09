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Джо Байден.

В аккаунте Трампа слова, сказанные Байденом, вдруг "слепились" совсем иначе

© REUTERS / Brennan Linsley, File
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200309/29468605/biden-popal-v-akkaunt-trump-s-zayavleniem-kotoroe-ne-delal.html

Опубликованную хозяином Белого дома запись Twitter автоматически сопроводил констатацией: "Видео подверглось манипуляциям"

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. Ролик, который накануне перепостил президент США Дональд Трамп, социальная сеть Twitter тут же отметила как недостоверный.

​"Видео подверглось манипуляциям", - говорится в сообщении, которое автоматически прикреплено к 13-секундному ролику.

Выступление кандидата-демократа Джо Байдена в минувшую субботу смонтировано таким образом, что тот якобы говорит: "Мы можем лишь переизбрать Трампа".

Президент США Дональд Трамп
REUTERS / Leah Millis
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Видео первоначально опубликовал директор Белого дома по социальным СМИ Дэн Скавино.

С 5 марта Twitter реализует новую политику, отмечая видео или комбинированные аудиовизуальные файлы, которые, с его точки зрения, подверглись манипуляции. Речь идет как о простом монтаже, так и о "глубоком фейке", когда с помощью компьютерной графики и анимации представляется, что тот или иной человек сказал слова, которые он в действительности не произносил.

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