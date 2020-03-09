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Штаб-квартира ВОЗ в Женеве.

Пандемия, но контролируемая: ВОЗ о перспективах в связи с коронавирусом

© CC BY 3.0 / Thorkild Tylleskar / WHO HQ main building, Geneva, from North
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (104)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200309/29471142/pandemiya-no-kontroliruemaya-who-o-perspektivakh-v-svyazi-s-koronavirusom.html

На данный момент вспышка вызванного COVID-19 заболевания еще расценивается в качестве "чрезвычайной ситуации международного значения".

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. С ростом количества зараженных угроза пандемии нового коронавируса становится реальной, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

​При этом он подчеркнул, что это может быть первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать.

В конце прошлого года китайские власти сообщили о распространении неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Общее число заразившихся достигло 110 тысяч в 104 странах, из них 81 тысяча приходится на материковый Китай. Самая сложная ситуация среди европейских стран наблюдается в Италии: число заразившихся превысило 9100 человек, из них 463 скончались.

В Молдове подтвержден один случай заболевания коронавирусом.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (104)

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