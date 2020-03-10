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Румыния приостанавливает авто- и железнодорожное сообщение с Италией

© AFP 2019 / FABRICE COFFRINI
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (112)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200310/29480974/romania-priostanavlivaet-zhd-i-avtomobilnoe-soobschenie-italia.html

Транспортные операторы, которые проезжают через Италию, обязаны сообщать румынским пассажирам, выезжающим из этой страны, что дома они попадут в карантин или их изолируют.

БУХАРЕСТ, 10 мар – Sputnik. Министр внутренних дел Румынии Марчел Вела заявил, что из-за ситуации с коронавирусом нового типа в Италии временно приостанавливаются автомобильные и железнодорожные пассажироперевозки с этой страной. Ограничения будут действовать до конца текущего месяца, сообщает ro.sputnik.md.

"Утверждается приостановка пассажирского транспорта по всем рейсам в/из Италии до 31 марта", - сказал чиновник.

Согласно решению Специального совета по чрезвычайным ситуациям, те транспортные операторы, которые проезжают через Италию, обязаны сообщать румынским пассажирам, выезжающим из этой страны, что дома они попадут в карантин или их изолируют, а также, что они берут на себя ответственность, заполнив декларацию при посадке в автобус.

Нефтедобыча.
© AP Photo / Hasan Jamali
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По решению румынских властей, железнодорожные операторы обязаны уведомить иностранных граждан о том, что им не разрешат пересекать границу Румынии, если они прибывают из Италии.

Частные и общественные транспортные компании обязаны проводить дезинфекцию транспортного средства. 

Ранее в Румынии были приостановлены все авиарейсы с Италией.

Румынские власти также приняли решение о временном закрытии детсадов и школ в стране.

К настоящему моменту в Румынии официально подтверждены 25 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Среди этих пациентов находится беременная женщина и трехлетний ребенок, сообщают местные СМИ. К слову, из общего числа зараженных COVID-19 в Румынии пятеро человек выздоровели.

Позиция молдавского МИДЕИ

В связи с распространением коронавируса министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы выступило с предупреждением для граждан республики, которые планируют транзитом пересекать территорию  Румынии, возвращаясь из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи, о мерах, введенных румынскими властями.

"Согласно новым мерам по предотвращению распространения инфекции COVID-19 румынские власти решили приостановить пассажирские автоперевозки по всем маршрутам из/в Италию. Данная мера действительна с 10 до 31 марта. С 12 марта и до конца месяца приостановлены и железнодорожные перевозки из/в Италию", - отметили в МИДЕИ.

Молдавские граждане, оказавшиеся в чрезвычайной  ситуации на территории Румынии, могут обратиться за помощью в консульский отдел посольства Республики Молдова в Румынии:

  • телефон: +40 78 789 8050 или  +40 21 410 98 27
  • e-mail: consulat.bucuresti@mfa.gov.md

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции рекомендует молдавским гражданам, находящимся на территории Румынии, внимательно следить за информацией из официальных источников об эпидемиологической ситуации и мерах, учрежденных румынскими властями, и строго соблюдать их", - отметили в МИДЕИ.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (112)

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