В каком состоянии молдаванин, госпитализированный в Италии с коронавирусом

После нескольких дней борьбы с болезнью состояние нашего соотечественника ухудшилось. Его поместили в реанимационное отделение больницы. Подробности Sputnik Молдова рассказала жена заболевшего гражданина Молдовы.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Гражданин Молдовы в возрасте 48 лет, проживающий вместе с женой пригороде Милана Чинизелло-Бальсамо, заразился коронавирусом нового типа и помещен под присмотр врачей, супруга нашего соотечественника - гражданка Украины - изолирована и находится дома. Женщина рассказала в комментарии Sputnik Молдова, в каком состоянии находится ее муж.

По ее словам, после нескольких дней борьбы с болезнью ее мужу стало хуже. Его поместили в реанимационное отделение больницы Бассини. На данный момент он находится в искусственной коме.

Состояние гражданина Молдовы, госпитализированного в Италии с диагнозом коронавирус /

"На пятый день он был госпитализирован в больницу. У него обнаружили задержку в дыхании. Это было с четверга на пятницу. Ему пробовали ставить разного типа маски, чтобы помочь дышать. Он смеялся, разговаривал со мной. Все было нормально. Он даже еще кушал самостоятельно. И где-то на воскресенье его состояние резко ухудшилось - температура поднялась до 40. И вот это, вероятно, повлияло на то, что он перестал дышать", - сказала собеседница.

Она отметила, что с воскресенья на понедельник его перевели в реанимацию. "Беда. Мы плачем. Тяжело. Сейчас он там один и борется за свою жизнь", - сказала она.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор, превысило 10 тысяч, а количество жертв за сутки увеличилось с 463 до 631. Об этом заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли. Накануне он сообщал, что число случаев заражения, считая смертельные исходы и выздоровления, достигло 9172.

За сутки число выздоровевших стало больше на 280, всего - 1004.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.

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