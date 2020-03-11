Врачи сообщили о втором случае излечения человека от ВИЧ

КИШИНЕВ,10 мар - Sputnik. Британские медики заявили о втором пациенте в истории, который полностью излечился от ВИЧ. У мужчины была злокачественная лимфона Ходжкина. Чтобы ее вылечить, была проведена трансплантация костного мозга. Примечательно, что первый положительный эффект тоже был связан с пересадкой этого органа.

"В обоих случаях больным сделали трансплантацию донорского костного мозга. Первый человек - "берлинский пациент" Тимоти Рэй Браун - вылечился 13 лет назад", - сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Lancet.

Британец страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него была диагностирована злокачественная лимфома.

Трансплантация костного мозга была связана с другим заболеванием, однако, как предполагается, она излечила пациента и от него - вирус не появился в его организме даже спустя два года.

Вместе с тем, по мнению многих экспертов, пересадка стволовых клеток костного мозга слишком сложна и рискованна, чтобы проводить ее в массовом порядке.

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