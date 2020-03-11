На молдавских монетах коммерсанты делают состояние - подробности

Серия молдавских монет номиналом в 1, 2, 5 и 10 леев продается на популярном в мире сайте онлайн-заказов в разы дороже своей реальной стоимости, и пока в республике кто-то считает последние "гроши", иные наживаются на страсти коллекционеров.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. Популярный китайский сайт онлайн-продаж вышел, казалось бы, с пустяковым, по европейским меркам, предложением. Всего за 10 долларов и 99 центов США продавец предлагает покупателям со всего мира выпущенную в обращение Нацбанком Молдовы серию монет, которая пользуются повышенным спросом у нумизматов, еще не имеющих в коллекции такой "диковинки".

Речь идет о железных 1, 2, 5 и 10 леях. Продавец подчеркивает в объявлении, что монеты - абсолютно оригинальные, в чем можно удостовериться по размещенным фото. Действительно, молдавские железные леи пользуются у нумизматов со всего мира повышенным спросом и воспринимаются как диковинка, как раритет из маленькой страны.

Таким образом, за коллекцию из 4 молдавских монет, фактическая стоимость которых составляет 18 леев, продавец хочет получить почти 11 долларов США (190 молдавских леев). К тому же заказчик просит 4,36 доллара (почти 76 молдавских леев) за доставку в страну назначения монет, выпущенных Национальным банком Молдовы.

Есть на этом сайте и объявления, где продают полный набор молдавских банов (разменной монеты - ред.). Здесь цифры просто поражают. Так, монеты общей номинальной стоимостью в 91 бан (а это — ровно 6 американских центов), интернет-продавец ушло реализует почти по 11 долларов, то есть по цене почти в 170 раз превышающей реальную.

Надо признать, от желающих купить молдавские монеты нет отбоя. Понятно, когда на них есть спрос в Казахстане, России, Украине — странах ближнего зарубежья, жители которых покупают их, возможно, из простого интереса, чтобы узнать, как сегодня выглядят ходовые деньги бывшей союзной республики.

Однако среди желающих приобрести 91 молдавский бан нет отбоя от жителей большинства стран Евросоюза, среди которых Франция, Испания, Польша, Чехия, Нидерланды, Греция, Италия, Эстония. Есть много желающих заполучить коллекцию молдавской "мелочи" и в таких удаленных географически от Молдовы странах, как США, Канада, Мексика, Австралия, Япония, Израиль. Ну и, "под занавес", немного географической экзотики: молдавские "денежки" пользуются спросом даже среди жителей Пакистана, Бразилии, Либерии и Малайзии.

Эту информацию можно проследить по историям заказов, которая опубликована под объявлением. Конечно, сейчас из-за вспышек коронавируса в мире многие нумизматы опасаются пополнять свою коллекцию наборами молдавских банов и железных леев. Однако не исключено, что когда зараза отступит, люди, увлеченные нумизматикой, вновь начнут проявлять интерес к молдавским деньгам. Но тут, как говорится, время покажет.

Есть молдавские монеты, которые впечатлят нумизматов

В конце декабря минувшего года Национальный банк Молдовы (НБМ) ввел в обращение новые юбилейные и памятные монеты, которые можно использовать и как средство платежа, и в целях коллекционирования.

Первые две юбилейные монеты посвящены 200-летию выдающегося молдавского поэта, прозаика, эссеиста, литературного критика Алеку Руссо. Первая из них (номиналом в 100 леев) изготовлена из чистого золота, вторая (номиналом в 50 леев) - из серебра. Монеты дополняют серию "Аллея классиков в парке Штефана чел Маре" (Кишинев).

Следующая монета открывает новую коллекцию, выпускаемую Нацбанком, - "Красная книга Республики Молдова". На аверсе вычеканен подснежник - растение, охраняемое государством. Монета номиналом в 50 леев и тиражом в 350 экземпляров изготовлена из чистого серебра.

Другой выпуск придется по вкусу не только нумизматам, но и ребятам, поскольку они входят в серию "Сказки детства". На первых двух изображены популярные персонажам молдавского фольклора: "Фэт Фрумос и Иляна Косынзяна", а также "Коза с тремя козлятами".

В Нацбанке не скрывают, что новая серия памятных монет ориентирована на детей, чтобы разбудить в них интерес к нумизматике. Более того, через чеканку таких монет в НБМ хотят привить детям любовь к национальным традициям, к фольклору.

Все новые памятные монеты, выпущенные Нацбанком, запечатаны в подарочную упаковку и сопровождаются сертификатом о подлинности на государственном и английском языке.

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