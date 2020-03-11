В память о погибших в Великой Отечественной войне высадят 27 млн деревьев

В России объявили о старте международной акции "Сад памяти", приуроченной к 75-летию Победы. В акции примут участие и жители стран СНГ.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. По оценкам Министерства обороны РФ в Великую Отечественную войну СССР потерял 27 миллионов человек. Накануне 75-летия Победы Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы решили почтить каждого погибшего "живым памятником". С 18 марта по 22 июня силами волонтеров и всех желающих будет высажено 27 миллионов деревьев на 10 тысячах площадок в РФ. Но в акции могут принять участие и другие бывшие советские республики.

"Очень важно, что к нам присоединятся также неравнодушные граждане из других стран" - сообщила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

По ее словам, в акции могут принять участие порядка 2,5-3 миллионов человек.

"Ограничиваться только Россией было бы неправильно, - отметил заместитель руководителя Россотрудничества Александр Радьков. - От стран мы получаем большое количество звонков – люди интересуются подробностями акции, которая уже стала международным событием. Во всяком случае, большинство республик бывшего СССР присоединились к ней".

Радьков отметил, что основными партнерами акции за рубежом будут волонтеры. Узнать, в каких городах высадят деревья, можно будет на сайте садпобеды2020.рф. На сегодняшний день в официальном порядке площадки для акции выделены в Бишкеке (Кыргызстан), Тирасполе (Приднестровье, Молдова), Даугавпилсе (Латвия).

"Мы общались с нашими активистами за рубежом. Понятно, что высаживать какие-то сады, аллеи не всегда возможно, - сказала Ольга Амельченкова. - Но у многих есть свой дом, свой сад. И посадить во дворе дерево в память о своем родном герое может каждый. Поэтому я уверена, что акция получит распространение не только в странах СНГ, но и в другие государствах".

Какие деревья будут сажать волонтеры? По словам президента Фонда памяти полководцев Победы, дочери маршала Ивана Конева Натальи Коневой, один из вариантов – сирень.

"Когда наши части входили в Европу, очень пышно цвела сирень, - отметила дочь маршала. - 1945 был "сиреневым" годом. На первом этапе нам помогли наши замечательные друзья-сиреневоды, наследники знаменитого селекционера Леонида Колесникова. Мы вместе с членами нашего Фонда, полководческими семьями, сажали сирень в регионах, где шли бои, где наши предки возглавляли армии. Недавно мы посадили сирень Колесникова в берлинском Трептов-парке".

© Sputnik / Константин Чалабов Сирень в цвету.

Ожидается, что в акции примут участие известные общественные деятели, спортсмены, актеры, музыканты. Свое участие подтвердили Василий Лановой, Николай Расторгуев, Дмитрий Губерниев, Олег Газманов, Тимур Бекмамбетов, Яна Чурикова, Никита Высоцкий и другие.

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