ВОЗ объявила пандемию коронавируса нового типа в мире

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса нового типа в мире. Об этом заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, в ближайшее время ожидается, что число случаев заражения и летальных исходов, а также количество затронутых стран увеличится.
"Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризована как пандемия", — подчеркнул Гебрейесус.
На 11 марта общее количество инфицированных новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира.
О возможности объявления пандемии ВОЗ объявляла еще в понедельник.
🚨 BREAKING 🚨— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020
"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A
При этом руководитель ВОЗ заявлял, что это может быть первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK