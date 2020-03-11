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Штаб-квартира ВОЗ в Женеве.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса нового типа в мире

© CC BY 3.0 / Thorkild Tylleskar / WHO HQ main building, Geneva, from North
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200311/29497977/who-obyavila-pandemiyu-koronavirusa-novogo-tipa-v-mire.html

В ближайшее время ожидается, что число случаев заражения и летальных исходов, а также количество затронутых стран увеличится, считают в ВОЗ.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса нового типа в мире. Об этом заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, в ближайшее время ожидается, что число случаев заражения и летальных исходов, а также количество затронутых стран увеличится.

"Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризована как пандемия", — подчеркнул Гебрейесус.

На 11 марта общее количество инфицированных новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира.

О возможности объявления пандемии ВОЗ объявляла еще в понедельник.

​При этом руководитель ВОЗ заявлял, что это может быть первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать.

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