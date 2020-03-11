ВОЗ объявила пандемию коронавируса нового типа в мире

В ближайшее время ожидается, что число случаев заражения и летальных исходов, а также количество затронутых стран увеличится, считают в ВОЗ.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса нового типа в мире. Об этом заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, в ближайшее время ожидается, что число случаев заражения и летальных исходов, а также количество затронутых стран увеличится.

"Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризована как пандемия", — подчеркнул Гебрейесус.

На 11 марта общее количество инфицированных новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира.

О возможности объявления пандемии ВОЗ объявляла еще в понедельник.

🚨 BREAKING 🚨



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

​При этом руководитель ВОЗ заявлял, что это может быть первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать.

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