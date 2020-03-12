Пришла весна, надо готовиться к нашествию... енотов - видео

Этот вид млекопитающих родом из Америки, но но за последние десять лет он стал встречаться в европейских лесах.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Еноты все чаще встречаются на улицах больших городов, в московском Центре реабилитации диких животных их уже десять. Таким образом, можно говорить о настоящем весеннем нашествии, сказал РИА Новости представитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

По его словам, еноты уже несколько лет пользуются популярностью, их заводили контактные зоопарки и домовладельцы. Но, в силу своей ловкости, эти мелкие хищники легко могут оказаться на улице, открыв форточку или дверь.

Ранее в сети появилось видео, как спасатели снимают енота с высокого дерева.

В мороз в лесу беглец не выживает, но в городе всегда найдет теплый подвал и там будет жить подобно кошкам.

Специалист обращает внимание, что при встрече с енотом не стоит поддаваться на его милый внешний вид — это довольно опасное животное, которое может нанести глубокие укусы.

"Дальше енотов будет больше, возможно, после реабилитации они отправятся в какой-то уголок при зоопарке. В дикую природу их нельзя выпускать", — объясняет Бурмистров.

Осенью прошлого года молдавские СМИ опубликовали информацию об еноте, разгуливающем в Тирасполе.

Но, как оказалось, променады он совершает вместе со своей хозяйкой, которая водит его на поводке. Прогулки для енотов - необходимость. Им нужно выплеснуть энергию, поэтому Валентина дает ему размяться, ходит с питомцем в детский сад за ребенком, вместе с енотом делает покупки в магазинах.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK