Украина готовится закрыть большинство пропускных пунктов на границе

В связи с эпидемией коронавируса украинское правительство объявило, что деятельность как минимум 70 процентов пунктов перехода границы будет приостановлена, список КПП изучается.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Все пункты пропуска через украинскую границу работают в штатном режиме. Об этом заявила пресс-служба кабинета министров Украины в четверг вечером.

Уточнение опубликовано вслед за сообщением о решении правительства Украины закрыть как минимум 70 процентов контрольно-пропускных пунктов на границах страны. Окончательный список уточняется и будет опубликован на украинском правительственном портале.

Сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля, заявила государственная комиссия Украины по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как будет работать украинская таможня

Государственная таможенная служба Украины совместно с Государственной пограничной службой предоставили Кабинета Министров перечень КПП, продолжение работы которых является критически важным для экономики страны. При формировании этого перечня учтены интересы крупнейших импортеров и экспортеров, а также транспортных операторов, следующих транзитом через территорию Украины.

Уже сейчас украинская Гостаможслужба (ГТСУ) советует перевозчикам выбирать для пересечения границы те пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами.

Вместе с тем, закрытие части пунктов пропуска не повлияет на порядок оформления таможенных деклараций, заявила ГТСУ. Импортеры и экспортеры, как и раньше, смогут пройти таможенный контроль на любом из КПП в пределах одной таможни, указанной в декларации.

На Украине зарегистрировано два новых случая коронавируса

В четверг вечером власти Украины заявили, что в стране зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья, заболевание выявлено у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины и Черновицкой области, жена которого недавно вернулась из Италии.

Ранее в Украине был зафиксирован только один случай заражения коронавирусом у мужчины из Черновцов, который вернулся из Италии. На данный момент состояние его здоровья – удовлетворительное.

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