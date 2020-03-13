Молдаване в Британии - хотим прилететь на Пасху, но боимся, что не пустят

Ограничение на авиасообщение Молдовы с европейскими странами вызвало беспокойство среди наших сограждан, временно живущих и работающих за рубежом.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. Коронавирус вносит коррективы в планы многих трудовых мигрантов из Молдовы, которые работают в ряде европейских стран и заранее купили билеты, чтобы прилететь домой на пасхальные или майские праздники. Многие из них беспокоятся, что из-за введенных ограничений на авиасообщение Молдовы с европейскими странами, они не смогут увидеть своих близких и разделить с ними торжество. В лучшем случае они "отпразднуют" по скайпу, в худшем - прилетят домой о могут быть помещены из салона самолета под двухнедельный домашний карантин.

Правительство Молдовы постановило, что с 15 марта с 00:00 часов прекращается авиасообщение с Италией, Испанией, Францией с 15 марта - с 00.00; а с Австрией, Бельгией, Чехией, Кипром, Германией, Ирландией, Великобританией, Польшей, Португалией, Румынией - с 00.00 16 марта.

Ранее власти Молдовы приостановили авиасообщение с Италией.

Корреспондент Sputnik Молдова связался с нашими согражданами, живущими и работающими в Великобритании, чтобы узнать, как они восприняли новость о приостановке авиасообщения с Молдовой.

Трудовой мигрант из Молдовы Николай рассказал по телефону, что надеялся с женой и ребенком прилететь на Пасху в Молдову, чтобы повидаться с родными и близкими, и даже купил билеты, отдав немалую сумму, однако теперь всем его планам вряд ли удастся осуществиться.

"Не думаю, что авиасообщение с Молдовой прервали надолго, мы с женой не опускали мысли, что ситуация будет развиваться именно так, что и у нас на родине подтвердят случаи корнавируса. Сейчас мы - в растерянности, границы Молдовы закрыли. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, если в Молдове не начнется эпидемия, может быть, рискнем приехать. Если будут новые случаи - сдадим авиабилеты, нашему ребенку всего три года, не будем испытывать судьбу", - рассказал собеседник.

В свою очередь, работающий в Лондоне 26-летний Александр отметил, что, если ависообщение с республикой будет открыто до пасхальных праздников, он все-таки прилетит домой. Попробовать, по его мнению, стоит, поскольку такие знаменательные даты надо проводить в кругу родных, а не на чужбине и среди коллег по работе.

"Я рискну, пусть даже если попаду под карантин там (в Молдове - ред). У нас здесь тоже зафиксировано много случаев коронавируса, по-моему даже есть умершие. Однако хочется увидеть близких, заслуживаю я хоть раз в год вернуться домой и повидаться с родными?", - отметил молодой человек.

Объявивший о приостановке авиасообщения премьер-министр страны Ион Кику подчеркнул, что в ближайшее время власти будут следить за развитием ситуации, чтобы принять решение по другими странами.

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло восьми. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. Сейчас в стране действует "красный код" эпидемической опасности.

В стране временно запрещено проведение культурных, социальных или спортивных массовых мероприятий. Кроме того, в республике временно приостановили процесс обучения во всех образовательных учреждениях.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK