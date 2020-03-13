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Остров в океане.

Ноу-хау от Мальдив: коронавирусный карантин в фешенебельной резервации

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200313/29523194/know-how-ot-maldiv-provedite-koronavirusnyy-karantin-na-kurorte.html

Отель-изолятор класса "люкс" построили за 10 дней на острове Виливару (Атолл Каафу), он уже начал свою работу.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Первый в мире курорт для туристов, которые могут оказаться носителями коронавирусной инфекции COVID-19, вступил в строй на Мальдивах.

Безлюдная Испанская лестница в Риме.
© REUTERS / Remo Casilli
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Как сообщает китайская пресса со ссылкой на правительство островного государства, отель построили за 10 дней на острове Виливару (Атолл Каафу) в 24 километрах от столицы Мале.

Сообщается, что медперсонал здесь будет работать бесплатно для изолируемых, а финансироваться за счет правительства. При этом обслуживание, по данным китайских СМИ, "организуют в стиле luxury".

​В гостинице 30 номеров с замкнутой системой вентилирования и очистки воздуха, трехразовым питанием, которое подают в комнату, большим ЖК-телевизором и полностью укомплектованным мини-баром.

Внешние посещения и контакты гостей друг с другом будут запрещены.

Мальдивы прибегли к своему нововведения в то время, как тихоокеанские островные государства, опасаясь что их системы здравоохранения не справятся со вспышкой коронавирусной инфекции, вводят строгие меры изоляции, отказывая в доступе к судам снабжения и запрещая контакт между людьми во время заправки самолетов.

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