Полное закрытие границ для иностранцев: Украина вводит его через двое суток

Ограничение вводится сроком на две недели, после этого все будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. Через 48 часов Украина закроет границу для иностранцев на двухнедельный срок. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

Он отметил, что ограничение вводится временно.

"Через две недели, в зависимости от того, каким образом будет развиваться ситуация, мы на СНБО будем принимать дальнейшее решение", - добавил Данилов. По его словам, министерство иностранных дел Украины проинформирует об этом другие страны.

Данилов также попросил украинцев по возможности ограничить выезды за границу. "Все граждане, которые сейчас находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в нашу страну", - заявил он, добавив, что те, кто будут возвращаться из стран, где много случаев заражения, будут проходить обсервацию.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.

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