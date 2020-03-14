Американский военный эксперт: авиация США переживает кризис, он углубляется

В следующем году предполагается списание трети парка бомбардировщиков В-1 Lancer, а также отмену программы модернизации модели B-2.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Кризис, в котором оказалась американская авиация, станет еще более явным после бюджетных сокращений в 2021 году.

Такое мнение в статье на портала Defense News высказал генерал в отставке Майкл Ло.

Эксперт пояснил, что предложения по бюджету на следующий год предполагают списание трети парка бомбардировщиков В-1 Lancer, а также отмену программы модернизации модели B-2.

Кроме того, самолет B-52, находящийся на вооружении ВВС США с 1955 года, требует значительного обновления двигателей и других систем для повышения своей эффективности.

Как отмечает Ло, новейший бомбардировщик B-21, находящийся на стадии разработки, сможет усилить американскую авиацию не меньше чем через десять лет.

© Photo : Public Domain Предположительный внешний вид бомбардировщика B-21.

При этом генерал подчеркнул, что потребность США в бомбардировщиках растет, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.

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