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Здание Дома Правительства Российской Федерации.

Россия: меры противодействия коронавирусу

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200314/29532366/russia-mery-protivodeystviya-koronavirusu.html

Правительство одобрило ряд действий, необходимых для того, чтобы предотвратить распространение инфекции.

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

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В частности, Минздраву поручено проинформировать медицинские учреждения об алгоритме действий при диагностировании коронавирусной инфекции и ее лечении.

Минпромторг должен доложить об объеме производства средств защиты и дезинфекции для профилактики коронавируса.

Срок исполнения поручений — 16 марта.

Мишустин также поручил ФСБ, МВД и МИД разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией, сообщается на сайте кабмина.

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Региональные власти призвали перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется что министерство направило во все регионы рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей.

"Аэрофлот" урезает программу полетов Европу

Количество рейсов в Европу будет сокращено, сообщается на сайте компании.

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение с ЕС, Норвегией и Швейцарией. До этого ограничения коснулись Китая, Ирана, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии и Германии.

"Аэрофлот" с 16 марта временно приостанавливает регулярные полеты в/из Москвы в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Бургас, Салоники, Ираклион, Барселону и Цюрих. С 14 марта и 16 марта будет сокращена частота полетов из Москвы соответственно в Копенгаген и Прагу в связи с решением местных властей ограничить въезд иностранных граждан, прибывающих на их территорию в туристических целях.

Рабочие дезинфицируют Дворец Долмабахче в Стамбуле.
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Кроме того, с 16 марта будут полностью прекращены регулярные полеты авиакомпании "Россия", которые выполняются под кодом "Аэрофлота"/"SU" из Санкт-Петербурга в пункты Европейского союза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву.

Авиакомпания с 16 марта продолжит выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: в Вену (Австрия), Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Ригу (Латвия), Вильнюс (Литва), Амстердам (Нидерланды), Варшаву (Польша), Лиссабон (Португалия), Бухарест (Румыния), Белград (Сербия), Любляну (Словения), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Тиват (Черногория), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Таллинн (Эстония), Париж (Франция). Также будет продолжено выполнение рейсов в Ларнаку (Кипр).

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