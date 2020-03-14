Путин запросил мнение КС по одной из поправок к Основному закону

МОСКВА, 14 мар - Sputnik. Запрос президента России Владимира Путина поступил в Конституционный суд России в субботу, сообщает пресс-служба Кремля.

"Прошу Конституционный cуд РФ высказаться о допустимости дополнения на основании результатов прямого общероссийского волеизъявления граждан статьи 81 Конституции РФ частью 31, предусматривающей распространение на президента РФ, занимающего эту должность на момент вступления в силу поправок к Конституции РФ, ограничения по количеству сроков, предусмотренных частью 3 данной статьи, без учета числа сроков, в течение которых он занимал и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправок к Конституции РФ, предусмотренных законом о поправке к Конституции РФ и изменяющих содержание конституционного статуса президента РФ", - говорится в сообщении.

В субботу, 14 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ, соответствующий документ был опубликован на интернет портале правовой информации.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.

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