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Работники Красного креста .

Официальное подтверждение: первый гражданин Румынии скончался от COVID-19

© AP Photo / Andrew Medichini
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (134)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200314/29534585/ofitsialnoe-podtverzhdenie-pervyy-grazhdanin-romania-skonchalsya-covid-19.html

По данным некоторых СМИ, две сестры из населенного пункта Борша (Марамуреш) в возрасте 75 и 80 лет скончались в Ломбардии по причине ухудшение хронических заболеваний после заражения новым коронавирусом, однако МИД Румынии подтвердил смерть только одного гражданина.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Румынское министерство иностранных дел официально подтвердило смерть гражданина Румынии от коронавируса нового типа, сообщает ro.sputnik.md.

По данным некоторых СМИ, две сестры из населенного пункта Борша (Марамуреш) в возрасте 75 и 80 лет скончались в Ломбардии по причине ухудшение хронических заболеваний после заражения новым коронавирусом.

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© REUTERS / Umit Bektas
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"В контексте информации, появившейся в СМИ, о том, что в Италии скончались двое румынских граждан в результате заражения COVID-19, министерство иностранных дел указывает, что по просьбе посольства Румынии в Риме и генерального консульства Румынии в Милане, итальянские власти подтвердили смерть одного гражданина Румынии, вызванную коронавирусом нового типа на фоне ранее существовавших заболеваний", - отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что положение румынских граждан в Италии остается постоянным приоритетом для дипломатического представительства и консульских учреждений, и любая информация о румынских гражданах в Италии будет публично сообщена МИДом, как только она будет подтверждена итальянскими властями.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ дала новому виду коронавируса из Китая официальное название COVID-2019. А 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса нового типа в мире. ​При этом ранее руководитель ВОЗ заявлял, что это может быть первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (134)

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