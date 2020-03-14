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Цветущая сакура на берегу озера.

Сакура расцвела в Токио как никогда рано

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200314/29535104/Sakura-rastsvela-v-Tokio-kak-nikogda-rano.html

Официальным началом ежегодной поры "розовой кипени" считается момент, когда на "эталонном" дереве в храме Ясукуни распустятся 5 бутонов.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Инаугурация сезона произошла в субботу, несмотря на то, что в японской столице сильно похолодало и даже посыпал мокрый снег.

В 2017 году сакура зацвела в Токио на пять дней раньше обычного под влиянием низкого атмосферного давления.
© AFP 2019 / Behrouz MEHRI
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Провозглашенное официально начало цветения стало самым ранним за всю историю наблюдений, сообщило главное метеорологическое управление.

С нетерпением ожидаемое событие произошло на неделю раньше, опередив также на 12 дней среднегодовой показатель.

В пору цветения сакуры японцы по традиции посещают парки и скверы, чтобы в одиночку или с друзьями и близкими прочувствовать приход весны и единение с природой.

​Однако в этом году из-за распространения коронавируса власти предложили (а законопослушные граждане согласились) отказаться от этого обычая, чтобы не спровоцировать рост заражений.

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