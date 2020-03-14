Сакура расцвела в Токио как никогда рано

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Инаугурация сезона произошла в субботу, несмотря на то, что в японской столице сильно похолодало и даже посыпал мокрый снег.
Провозглашенное официально начало цветения стало самым ранним за всю историю наблюдений, сообщило главное метеорологическое управление.
С нетерпением ожидаемое событие произошло на неделю раньше, опередив также на 12 дней среднегодовой показатель.
В пору цветения сакуры японцы по традиции посещают парки и скверы, чтобы в одиночку или с друзьями и близкими прочувствовать приход весны и единение с природой.
スマホのアルバムに保存されていた🌸桜🌸…昨日は雪❄️で寒かったけど…暖かい陽射しの中で桜🌸の香りに思い切り包まれたい🌸優しい気持ちになれそう…🌸ありがとう🌸#過去花#SAKURA pic.twitter.com/a3eB3tSJYU— 姫咲🌸りこ (@rikoko_724) March 14, 2020
Однако в этом году из-за распространения коронавируса власти предложили (а законопослушные граждане согласились) отказаться от этого обычая, чтобы не спровоцировать рост заражений.
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