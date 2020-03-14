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Румыния вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса

© Photo : Președintele României
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (135)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200314/29535332/romania-vvodit-chrezvychaynogo-polozheniya-koronavirus.html

В Румынии официально подтверждено 109 случаев коронавируса - власти намерены посвятить сто процентов энергии для эффективного разрешения кризисной ситуации.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил в субботу о введении в стране чрезвычайной ситуации, начиная со следующей недели, сообщает ro.sputnik.md.

"Новое правительство и я лично посвятим сто процентов энергии для эффективного разрешения кризисной ситуации", - сказал Йоханнис. 

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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ дала новому виду коронавируса из Китая официальное название COVID-2019.

А 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса нового типа в мире. ​При этом ранее руководитель ВОЗ заявлял, что это может быть первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (135)

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