Румыния вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Румынии официально подтверждено 109 случаев коронавируса - власти намерены посвятить сто процентов энергии для эффективного разрешения кризисной ситуации.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил в субботу о введении в стране чрезвычайной ситуации, начиная со следующей недели, сообщает ro.sputnik.md.

"Новое правительство и я лично посвятим сто процентов энергии для эффективного разрешения кризисной ситуации", - сказал Йоханнис.

В Румынии официально подтверждено 109 случаев коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ дала новому виду коронавируса из Китая официальное название COVID-2019.

А 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса нового типа в мире. ​При этом ранее руководитель ВОЗ заявлял, что это может быть первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать.

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