Тревел-блогер: "О Молдове никто ничего не снимает"

В феврале в Кишиневе прошел очередной модуль проекта SputnikPro, темой которого стали подкасты и интервью в новых медиа.

В интерактивных тренингах проекта участвовали десятки журналистов, блогеров и студентов. Кишинев, впервые в истории этой международной программы, стал площадкой для новых технологий обучения, иммерсивных мастер-классов в режиме полного погружения.

На время проведения модуля пресс-центр Sputnik Молдова превратился в импровизированный медиа-хаб, где команды молодых репортеров и блогеров создали мини-редакции. Один из тренингов включал в себя проведение интервью с реальными спикерами, интересными и яркими людьми. Представляем читателям еще один из публицистических материалов, авторами которых стали участники проекта.

Любитель путешествий Владимир Карманов понятия не имел, что станет популярным тревел-блогером. О том, как пройти путь от туриста-айтишника до одержимого жаждой странствий видеоблогера, участники SputnikPro выясняли в беседе с нашим героем.

"Они бомбанули, и я не мог не продолжить"

Владимир успешно работал в IT-индустрии и не стремился к карьере тревел-блогера. Много путешествовал с семьей и с друзьями, и однажды провел месяц в Абхазии. Затем смонтировал путевые видео-заметки и опубликовал их в сети.

А когда через несколько месяцев заглянул, чтобы почитать комментарии, был удивлен. Выяснилось, что ролики "выстрелили", набрав по 100- 150 тысяч просмотров, с массой лайков и репостов.

"Просто попал в правильное время, – считает Владимир. — Это был 2014 год, для российских туристов закрылись Турция и Египет. Россияне активно искали какую-то альтернативу, и Абхазия идеально подошла на эту роль".

Тогда видео-обзоров о путешествиях по Абхазии практически не было, и ролики нашего героя оказались вполне конкурентоспособными.этот туристический обзор оказался вне конкуренции.

"Они бомбанули, и я просто не мог не продолжить этим заниматься", - вспоминает наш собеседник.

Основная профессия стала не помехой, а наоборот, подспорьем. Владимир мог взять ноутбук, и работать из любой точки планеты. Тем более что путешествия оказались вовсе не таким дорогостоящим занятием, как многие считают.

"Можно путешествовать очень экономно, — говорит Владимир. — Причем, если ты блогер, то часто можешь договориться о бесплатных экскурсиях, о бесплатном жилье, даже о транспорте. А очень крутой отель может вообще бесплатно поселить на неделю".

Недавно он прилетел из Дублина, где четыре дня его катали по стране экскурсоводы.

"Им просто было интересно мелькнуть у меня в блоге. Все в выигрыше", — улыбается Владимир.

"Монетизацию на ютьюбе я вообще отключил"

К слову "монетизация" наш собеседник относится скептически. На своих видео он не зарабатывает практически ничего.

"За деньги мы не работаем. У меня даже монетизация отключена на ютьюбе", — говорит Владимир. И поясняет: "Во-первых, это копейки. Ролик, который наберет сто тысяч просмотров, тяжело создать. Потом ты радуешься, думаешь: "Круто попал!" Но сто тысяч в русскоязычном сегменте Интернета – это меньше 100 долларов.

Затраты на такой ролик будут намного больше в любом случае, даже если считать трату времени. Ведь над хорошим роликом приходится попотеть. Владимир считает, что монетизация на ютьюбе больше отвлекает и раздражает зрителя, чем приносит пользы.

"Для неблагополучных стран у меня есть канал с трешем"

Дмитрий говорит, что нет такой страны, которая бы ему не понравилась. Для "плохих", неблагополучных стран, у него есть второй канал, — "где больше треша". Иногда он даже ищет в каждом городе что-то плохое, ведь и этот канал нужно обновлять.

Наш собеседник не отказался бы побывать в Северной Корее, например. "Мне нравятся вот такие треш-места, заброшки, — делится он. — Вот, мы в Яссах поснимали заброшенные здания. Сразу — огромная куча критики, много грязи. Но люди смотрят, значит, это им нравится".

Больше всего Дмитрию нравится Дубай, потому что, по словам путешественника, он не похож ни на какой другой город. Дубай космополитичен, и этим интересен. "В Европе, куда бы вы ни поехали, тот же Дублин похож на города Италии, — говорит наш собеседник. — В принципе архитектура разная, но в целом атмосфера такая же. Приезжаешь в Дубай – вот там ты говоришь "Вау!", да. Все эти небоскребы посреди пустыни, эти намывные острова – ну все, все грандиозное!". В Дубай ему всегда хочется вернуться и может быть, даже там пожить.

"Понимаю, что это незаконно, но знаю, что мне это сойдет с рук"

В путешествиях случались у Дмитрия и проблемы с госорганами, и даже с полицией. Он часто берет с собой дрон для съемок. И на собственном опыте понял, что если хочешь снять хороший материал, иногда лучше не спрашивать, разрешены ли полеты дронов, а просто запускать.

"В Европе это прокатывает, к тебе подходят, говорят: "Не снимайте". Ты говоришь: "Извините", опускаешь дрон и уходишь, — рассказывает Дмитрий. — Понимаешь, что ты это делал незаконно, но знаешь, что тебе это сойдет с рук". В горах, в Альпах, он однажды запустил дрон прямо рядом с местной мэрией. Пока чиновники опомнились, материал уже был снят.

За это Дмитрия ни разу не наказывали, хотя он снимал и на таможенных пунктах, и на секьюрити-чеках, в аэропортах – то есть там, где это категорически нельзя.

"Максимум – просили удалить. Даже приднестровский КПП я снимал, думал, что незаметно, — вспоминает путешественник. — Но подошли ребята, сказали: "Вот вы снимали – удалите, пожалуйста". Просто подошли, попросили удалить, и все".

В Молдове ситуация со съемками с квадрокоптера — нелепая, считает Дмитрий. Полеты дронов были никак не регламентированы долгие годы. Но в какой-то момент блогеры начали снимать виллы чиновников. И буквально за пару дней был введен запрет.

Процедуру легализации так и не доработали, и эта ситуация сохраняется уже больше года. По факту, сейчас запустить дрон в Молдове разрешено только тем, кто обладает лицензией пилота.

Правда, никто не обратит на вас внимания, если вы запускаете дрон не у виллы чиновника, иронически заметил наш собеседник.

"По Молдове предложений — просто ноль"

Внутренний туризм очень интересует Дмитрия, и он планирует снять целый цикл видео-обзоров по Молдове.

"Молдова — однозначно в планах, — говорит тревел-блогер. — Потому что, во-первых, дешево: я могу просто утром выехать в любой район, а вечером вернуться. Если не доснял – на следующий день поехать еще раз".

Он рассказывает о поездке в Калараш, где находится самая высокая точка в Молдове, кодры, центры виноделия. "Можно просто копнуть и найти что-то в каждом населенном пункте и снять, — уверен Дмитрий. — И я думаю, на это будет спрос, потому что предложений просто ноль: никто не снимает ничего профессионально и качественно".

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