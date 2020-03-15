В Молдову и Украину поезда не пойдут: Россия приостанавливает сообщение

Решение принято в соответствии с уведомлениями железных дорог обеих стран о закрытии железнодорожного движения с 17 марта.

КИШИНЕВ, 15 марта - Sputnik. Из-за коронавируса решено временно отменить международные поезда, которые проходят через Молдову и Украину, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Решение принято в соответствии с уведомлениями железных дорог Молдовы и Украины о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, временно из расписания уберут следующие поезда: №65/66 Москва – Кишинев (АО "ФПК"), №5/6 Москва – Киев (Украинские ж/д), №23/24 Москва – Одесса (Украинские ж/д), № 61/62 Москва – Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон-Москва, №73/74 Москва – Львов (Украинские ж/д), включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва, № 95/96 Москва – Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава – Москва, Днепр-Москва, №53/54 С.Петербург – Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург.

Также отмена затронет поезда №47/48 Москва – Кишинев (Молдавские ж/д), №341/342 Москва – Кишинев (Молдавские ж/д), №361/362 Санкт-Петербург – Кишинев (Молдавские ж/д), №369/370 Баку – Киев (Азербайджанские ж/д).

"Возврат денежных средств будет производиться в железнодорожных кассах на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены", - заявили в ФПК.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в Китай, КНДР, Италию, Монголию, Чехию, Польшу, Францию и Германию.

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