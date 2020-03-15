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Российская военная полиция в сирийской провинции Идлиб.

Провокация против российско-турецкого патруля: подробности от Минобороны РФ

© Sputnik / Михаил Алаеддин
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200315/29538566/provokatsiya-protiv-rossiysko-turetskogo-patrulya-podrobnosti-ot-minoborony-rf.html

В целях безопасности гражданских лиц было принято решение сократить протяженность первого совместного маршрута в зоне деэскалации.

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Бандформирования предприняли попытку спровоцировать или сорвать проводившийся в воскресенье первый совместный российско-турецкий патруль в Идлибе, сообщили в Минобороны России.

"Для реализации провокаций террористы пытались задействовать в качестве "живого щита" мирных жителей, в том числе женщин и детей", — уточнили в ведомстве.

Источник добавил, что в целях предотвращения инцидентов, из-за которых могли пострадать мирные жители, совместным российско-турецким координационным центром было принято решение сократить протяженность маршрута первого совместного патрулирования.

Освобожденный от боевиков сирийский город Мааррат-эн-Нууман.
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Идлиб, первый день после переговоров Путина и Эрдогана: ситуация стабильна

Турции предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии.

Пятого марта в Москве прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

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