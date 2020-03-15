Наказание для нарушителей карантина: как там в Греции

Принятые ранее правительственным решением "Чрезвычайные меры по предотвращению и ограничению распространения коронавируса" были дополнены еще одним пунктом.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Тех, кто игнорирует меры карантина по коронавирусу, решено штрафовать на пять тысяч евро сообщила пресс-служба правительства.

"В дополнение к остальным юридическим последствиям будут наложены штрафы в размере 5 тысяч евро на тех, кто демонстрирует антиобщественное поведение в нарушение объявленных мер", - сообщила пресс-служба.

Эта мера наказания содержится в правительственном решении, имеющем силу закона.

В соответствии с принятым 25 февраля правительственным решением "Чрезвычайные меры по предотвращению и ограничению распространения коронавируса" нарушителям грозит и уголовное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Полиция страны продолжает проверки соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса. С 12 марта выявлено 91 нарушение по всей стране, арестованы 96 человек – владельцев мелких предприятий.

В Греции подтверждены 228 случае инфицирования новым коронавирусом COVID-19, скончались четверо. Восемь человек выписаны. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.

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