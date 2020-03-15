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Ситуация в связи с эпидемиологической обстановкой в Китае.

Мнение: Китаю грозит вторая волна коронавируса - при одном условии

© AFP 2019 / STR
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200315/29539897/mnenie-china-grozit-vtoraya-volna-koronavirusa---pri-odnom-uslovii.html

На данный момент в стране эпидемия снижает темпы наступления, выздоровели почти 83% зараженных COVID-19.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Вторая волна коронавируса может начаться в Китае  мере того, как власти отменит карантин, считает глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи.

"Китай просто закрыл страну… По мере того, как они будут снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни, может возникнуть вторая волна (заболевания). Надеюсь, этого не будет", - заявил Фаучи в эфире телеканала ABC.

Число больных новым типом коронавируса в Китае с каждым днем снижается, из больниц выписаны уже 82,7% всех зараженных, смертность от коронавируса на данный момент в КНР составляет 3,95%, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковой части страны достигло 80 844 человек, из них 66 911 излечились и были выписаны из больниц, что составляет 82,7% от общего числа заболевших. 

В самом очаге эпидемии - городе Ухань - смертность составила 4,91%. Всего эпидемия унесла жизни уже 3199 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.

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