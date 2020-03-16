Пока все спали: ситуация с коронавирусом, цены на нефть и ДТП в Кагуле

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Тема коронавируса - номер один в инфопространстве многих стран. Коронавирусом нового типа за сутки во всем мире заразились 10 тысяч 982 человека, а 343 заболевших умерли. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). То есть общее число заболевших COVID-19 достигло 153 тысяч 517 человек. В целом случаев с летальным исходом составило 5375. За пределами Китая, где выявили первых зараженных этой коронавирусной инфекцией, число подтвержденных случаев заражения составляет 72 тысячи 469, скончался 2531 человек.

Прогнозы ВОЗ

Смертность от нового коронавируса в странах Европы будет расти в ближайшее время. Все потому, что многие государтсва находятся только на начальной стадии эпидемии. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

По его мнению, специалисты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик заражений, однако многие скончавшиеся заболели еще 2-3 недели назад.

"Резкий рост с трех до сотен случаев за несколько дней ограничил возможности Италии отслеживать контакты и изолировать их. Большой проблемой стало то, что у ряда случаев на севере Италии не было четкой эпидемиологической связи. Те, кто умерли от COVID-19, были в среднем инфицированы 2-3 недели назад", - сказал он.

Цены на нефть

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются. Это подтверждают данные торгов. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 3,57%,то есть до 32,64 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,12%, до 31,43 доллара за баррель.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.

ДТП в Кагуле

В ночь на понедельник в населенном пункте Хулубоая (Кагульский район) произошло серьезное ДТП. Звонок в Единую службу спасения 112 поступил в 00.13. Автомобиль ВАЗ-2103 занесло. В результате аварии двое несовершеннолетних - восьмилетняя и двухгодовалая девочки получили различные травмы. Детей доставили в больницу. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. По данным Генерального инспектората полиции МВД Молдовы, за сутки в помощь спасателей понадобилась в 45 ситуациях.

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