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Человек в маске смотрит на модель коронавируса SARS в мэрии в Тайбэе

Пока все спали: ситуация с коронавирусом, цены на нефть и ДТП в Кагуле

© AFP 2019 / SAM YEH
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200316/29543119/poka-vse-spali-situatsiya-s-koronavirusom-tseny-na-neft-dtp-kagul.html

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КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Тема коронавируса - номер один в инфопространстве многих стран. Коронавирусом нового типа за сутки во всем мире заразились 10 тысяч 982 человека, а 343 заболевших умерли. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). То есть общее число заболевших COVID-19 достигло 153 тысяч 517 человек. В целом случаев с летальным исходом составило 5375. За пределами Китая, где выявили первых зараженных этой коронавирусной инфекцией, число подтвержденных случаев заражения составляет 72 тысячи 469, скончался 2531 человек.

Центральный рынок
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Прогнозы ВОЗ

Смертность от нового коронавируса в странах Европы будет расти в ближайшее время. Все потому, что многие государтсва находятся только на начальной стадии эпидемии. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

По его мнению, специалисты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик заражений, однако многие скончавшиеся заболели еще 2-3 недели назад.

"Резкий рост с трех до сотен случаев за несколько дней ограничил возможности Италии отслеживать контакты и изолировать их. Большой проблемой стало то, что у ряда случаев на севере Италии не было четкой эпидемиологической связи. Те, кто умерли от COVID-19, были в среднем инфицированы 2-3 недели назад", - сказал он.

Коронавирус.
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Цены на нефть

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются. Это подтверждают данные торгов. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 3,57%,то есть до 32,64 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,12%, до 31,43 доллара за баррель.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.

ДТП в Кагуле

В ночь на понедельник в населенном пункте Хулубоая (Кагульский район) произошло серьезное ДТП. Звонок в Единую службу спасения 112 поступил в 00.13. Автомобиль ВАЗ-2103 занесло. В результате аварии двое несовершеннолетних - восьмилетняя и двухгодовалая девочки получили различные травмы. Детей доставили в больницу. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. По данным Генерального инспектората полиции МВД Молдовы, за сутки в помощь спасателей понадобилась в 45 ситуациях.

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