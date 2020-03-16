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Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии, архивное фото

Россия закрывает границу с Республикой Беларусь из-за коронавируса

© Sputnik /
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200316/29543347/russia-zakryvaet-granitsu-belarus-iz-za-koronavirusa.html

По словам главы правительства РФ, российские власти будут и дальше действовать на опережение, чтобы не допустить распространение коронавируса в стране.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Россия приняла решение о закрытии границы с Республикой Беларусь для перемещения людей в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом заявил премьер РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами в понедельник.

Человек в маске смотрит на модель коронавируса SARS в мэрии в Тайбэе
© AFP 2019 / SAM YEH
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По его словам, Россия последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрывает свои границы. Сначала такие меры предприняли по отношению к Китаю и другими странами Азии, которые первыми столкнулись с этой угрозой.

"Ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, когда вирус стал распространяться и там, приостановили въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменили железнодорожное сообщение с Латвией, Молдовой, Украиной. Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов", - отметил глава правительства.

Он отметил, что власти РФ будут и дальше действовать на опережение, чтобы не допустить распространение коронавируса в стране.

Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку Covid-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, по всему миру заразились свыше 153 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. 

В России заражены COVID-19 более 60 человек, в Республике Беларусь около 30, а в Молдове - 23.

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