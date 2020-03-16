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Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии, архивное фото.

Россия закрывает въезд для иностранцев

© Sputnik /
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200316/29554959/Rossiya-zakryvaet-vezd-dlya-inostrantsev.html

Ограничение, которое в понедельник решило ввести правительство РФ, вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая.

КИШИНЕВ 16 мар — Sputnik. Кабинет министров России принял решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

Ограничение вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая.

Ранее комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

В частности, было принято решение о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией, В понедельник была также закрыта граница с Белоруссией.

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