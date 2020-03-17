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Кыргызстан ограничивает въезд иностранцев

© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200317/29557077/Kyrgyzstan-ogranichivaet-vezd-inostrantsev.html

Власти Кыргызстана, несмотря на то, что в стране не зарегистрировали ни одного случая заражения COVID-19, приняли решение ограничить въезд иностранных граждан.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Республиканский штаб по предупреждению коронавируса предложил на 30 дней запретить въезд иностранцев в Кыргызстан, заявила вице-премьер этой страны Алтынай Омурбекова, пишет Sputnik Кыргызстан.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как уточнила чиновница, на данный момент в этой стране нет ни одного случая заражения коронавируса, но, учитывая, что это заболевание зафиксировано у ближайших соседей, принят ряд решений.

"Предложено временно запретить взъезд иностранным гражданам в нашу страну, за исключением кыргызстанцев, возвращающихся из-за рубежа, и водителей грузовых машин", — сказала Омурбекова.

Кроме того, все приехавшие из стран, где зарегистрировано более тысячи случаев заболевания COVID-19, обязаны пройти 14-дневный карантин. На две недели самоизолироваться должны прибывшие из стран, где зафиксирован хоть один случай коронавируса.

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