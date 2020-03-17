Кыргызстан ограничивает въезд иностранцев

Власти Кыргызстана, несмотря на то, что в стране не зарегистрировали ни одного случая заражения COVID-19, приняли решение ограничить въезд иностранных граждан.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Республиканский штаб по предупреждению коронавируса предложил на 30 дней запретить въезд иностранцев в Кыргызстан, заявила вице-премьер этой страны Алтынай Омурбекова, пишет Sputnik Кыргызстан.

Как уточнила чиновница, на данный момент в этой стране нет ни одного случая заражения коронавируса, но, учитывая, что это заболевание зафиксировано у ближайших соседей, принят ряд решений.

"Предложено временно запретить взъезд иностранным гражданам в нашу страну, за исключением кыргызстанцев, возвращающихся из-за рубежа, и водителей грузовых машин", — сказала Омурбекова.

Кроме того, все приехавшие из стран, где зарегистрировано более тысячи случаев заболевания COVID-19, обязаны пройти 14-дневный карантин. На две недели самоизолироваться должны прибывшие из стран, где зафиксирован хоть один случай коронавируса.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK