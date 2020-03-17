COVID-19: в чем его непохожесть на вирусы-предшественники - разъяснение ВОЗ

Между распространяющимся сейчас коронавирусом и патогенами, которые вызывали схожие эпидемии в первые полтора десятилетия XX века, есть по крайней мере три различия.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Об отличиях нового типа коронавируса COVID-2019 от эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 года и ближневосточного респираторного синдрома MERS, вспышка которого произошла в 2015 году, рассказала глава российского офиса ВОЗ Мелита Вуйнович.

"Вирус SARS не имел такой вирулентности, возможности переноситься от человека к человеку. Он был очень опасным для медперсонала. <...> SARS шел сразу на поражение, была тяжелая пневмония, сразу было понимание, что человек тяжело заболел, он шел в больницу", — сказала Вуйнович, цитируемая РИА Новости.

По ее словам, сейчас 80 процентов людей не понимают, что они больны, потому что у них легкие недомогания.

"Новый коронавирус быстро переносится, вызывает легкое заболевание. Вирусу важно выжить, чтобы выжить, ему не надо убивать хозяина. Он хочет переноситься дальше", — сказала представитель организации.

Она добавила, что в настоящий момент неизвестно, как новый вирус будет мутировать, поэтому сейчас никто не может делать какие-либо прогнозы.

© Photo : 圖擷取自中國疾病預防控制中心 Первый снимок нового коронавируса с электронного микроскопа, сделанный китайскими учеными.

Вуйнович также указала на то, что из тех, у кого был выявлен новый коронавирус, 81 процент пациентов переносят его как легкое заболевание.

"Это драйвер эпидемии. Это те, кто чихнул, закашлял, у кого была температура и непонятное недомогание и затем выздоровел и даже не понял, что был инфицирован. Четырнадцать процентов — это серьезное заболевание, это те, кто попадает в больницу, у них пневмония или другой токсический синдром, и еще пять процентов — это критические больные, которые попадают в реанимацию", — привела она данные.

Она добавила, что, исходя из этих данных, на тысячу заболевших примерно 200 пациентам необходимы больничные койки на две-четыре недели, однако здравоохранению одновременно нужно справляться и с другими вызовами.

Ранее несколько источников отмечали, что люди в возрасте от 60 лет в большей степени, чем другие, подвержены воздействию коронавирусной инфекции. Из-за нагрузки на иммунную систему у них вероятен риск осложнений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более шести тысяч скончались.

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