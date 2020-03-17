Такие времена: кельнские воры решили выпотрошить именно этот склад

Пропажу обнаружили, когда от неприкосновенного запаса не осталось и следа, полиция и антикризисный штаб сейчас принимают меры.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Почти 50 тысяч защитных масок украли неизвестные со склада клиники города Кёльн на западе Германии, сообщается в пресс-релизе местной полиции, опубликованном на портале Presse Portal.

"Из логистического центра клиники города Кёльн на Шанценштрассе в (округе - ред.) Кёльн-Мюльхайм были украдены почти 50 000 защитных масок", - сообщается в пресс-релизе.

Сотрудник лечебного учреждения обнаружил пропажу в понедельник и сразу сообщил об этом в полицию. По предписанию кризисной группы города все запасы необходимых средств защиты для клиник и служб скорой помощи должны быть проверены и защищены от посторонних лиц.

На настоящий момент, по данным института, который входит в структуру Минздрава ФРГ и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране, в Германии подтверждено 6012 случаев заражения коронавирусом и 13 смертельных исходов. По данным Университета Джона Хопкинса, соответствующие показатели на вторник составляют 7,2 тысячи случаев и 17 скончавшихся.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.

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