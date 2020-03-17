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Президент РФ Владимир Путин.

Путин: ситуация с коронавирусом под контролем

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200317/29567123/putin-situatsiya-s-koronavirusom-pod-kontrolem.html

При этом глава государства попросил россиян отнестись с пониманием к принимаемым властями предупредительным мерам.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Хорошо известно, что вирусы никогда не имели никаких государственных границ, сегодня это особая ситуация с учетом большого количества перемещений людей в мире, заявил президент Владимир Путин.

Лаборатория, иллюстративное фото
© Sputnik / Сергей Пятаков
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"Эта внешняя угроза не могла, безусловно, обойти стороной и Россию. Тем более что часть нашей большой страны, значительная, большая часть находится на востоке, на Дальнем Востоке, за Уралом, а значительная часть населения проживает у нас в европейской части. У нас есть контакты и с одними государствами мира, и с другой частью мира", — сказал он.

Президент подчеркнул, что, учитывая интенсивные деловые и гуманитарные контакты с зарубежными странами, ситуация становится сложнее.

Однако, по его словам, благодаря оперативным мерам, принятым и региональном, и на федеральном уровне, удалось сдержать массовое распространение болезни в России.

"Сейчас, несмотря на потенциально высокий уровень риска <…> именно на высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем", — добавил глава государства.

При этом он попросил россиян отнестись с пониманием к мерам по борьбе с коронавирусом.

"Подчеркну: они обязательны, эти шаги, к исполнению всеми уровнями власти, всеми организациями, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. Необходимо обеспечить здесь самый строгий, жесткий контроль", — считает президент.

Здание Дома Правительства Российской Федерации.
© Sputnik / Виктор Толочко
Россия: меры противодействия коронавирусу

Он добавил, что сейчас востребована солидарность, собранность, ответственность и дисциплина, а также готовность поддержать друг друга. По его словам, эти качества позволяли России преодолевать любые трудности, "как это принято в большой хорошей семье".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего в мире более 182 тысяч заразившихся в более чем 140 странах. Большинство вылечились, но свыше семи тысяч человек умерли.

По последним данным, в России зарегистрированы 114 случаев коронавируса в 26 регионах. Пять человек вылечились и выписаны.

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