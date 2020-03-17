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Президент России Владимир Путин, архивное фото

Россияне проголосуют по поправкам в Конституцию 22 апреля: Путин подписал указ

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200317/29568812/rossiyane-progolosuyut-po-popravkam-v-konstitutsiyu-22-aprelya-putin-podpisal-ukaz.html

Накануне Конституционный суд признал, что закон о поправке к Основному закону соответствует Конституции.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

При этом глава государства заявил, что указ не ограничен датой, поэтому голосование могут перенести, если этого потребует ситуация. Как подчеркнул президент, здоровье граждан превыше всего.

Путин также заявил, что подписывать указ о голосовании без даты не имело смысла.

Накануне Конституционный суд признал, что закон о поправке к Основному закону соответствует Конституции. Это решение обжалованию не подлежит.

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