В России школы уйдут на трехнедельные каникулы

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса нового типа в РФ каникулы в школах пройдут с 23 марта по 12 апреля. Об этом пишет российская пресса.
"С понедельника (23 марта) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - заявил Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались.
Россия с 18 марта до 1 мая ограничила въезд иностранцев.
Молдавские власти также принимают меры по предотвращению распространения коронавируса в республике. В стране введено чрезвычайное положение, действует "красный код" эпидемиологической угрозы. Согласно решению руководства страны, в Молдове работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки.
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