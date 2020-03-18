В России школы уйдут на трехнедельные каникулы

В период каникул будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса нового типа в РФ каникулы в школах пройдут с 23 марта по 12 апреля. Об этом пишет российская пресса.

"С понедельника (23 марта) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - заявил Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования.

Но, по его словам, во время этих каникул, школы не будут закрыты полностью - в частности, с ограничениями будут работать начальные классы. Как уточнил Кравцов, "если по каким-то причинам родители не смогут оставить детей дома, с учетом всех требований Роспотребнадзора школьников можно будет привести в школу".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались.

Россия с 18 марта до 1 мая ограничила въезд иностранцев.

Молдавские власти также принимают меры по предотвращению распространения коронавируса в республике. В стране введено чрезвычайное положение, действует "красный код" эпидемиологической угрозы. Согласно решению руководства страны, в Молдове работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки.

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