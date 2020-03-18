Кремль: зарубежные "вбросы" и внутриполитическая ситуация в связи с COVID-19

Тема распространения коронавируса и привходящих, а то и привнесенных элементов стала одной их основных на традиционной встрече пресс-секретаря президента Путина с прессой.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. По просьбе журналистов в среду Дмитрий Песков прокомментировал документ ЕС о якобы развернутой российскими СМИ атаке на Запад, чтобы посеять панику из-за ситуации с коронавирусом.

По его словам, в непростой эпидемической ситуации русофобская одержимость должна была бы пойти на спад, но происходит обратное. Дмитрий Песков добавил, что речь опять идет о голословных обвинениях.

"К сожалению, с точки зрения здравого смысла, я не могу его комментировать. Если бы в этом документе содержался хоть один конкретный пример и ссылка на конкретное СМИ, я мог бы вам что-то сказать конкретное", - ответил пресс-секретарь президента.

Что касается ситуации с развитием коронавируса в России, считает Песков, то можно только предполагать и пытаться прогнозировать, какие-то четкие выводы относительно того, что будет через месяц, сделать можно, но они не будут точными.

"Поэтому руководствоваться доподлинно можно только нынешней ситуацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, можно ли сделать вывод, что президент, подписав указ о проведении общероссийского голосования 22 апреля, не ожидает вспышки коронавируса в РФ до этого срока.

По словам Пескова, Путин, подписывая указ, руководствовался нынешней ситуаций по коронавирусу, исходя из докладов оперативно штаба, но при этом прописал в нем "достаточно твердую оговорку".

Она состоит в том, что голосование могут перенести, если этого потребует ситуация. Как подчеркнул президент, "Здоровье граждан превыше всего".

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